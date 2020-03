灣區捷運乘客量銳減九成 下週一起縮短營運時間（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

自從本週二開始,灣區大部分縣市都採取居家抗疫措施,灣區捷運(BART)乘客量已銳減接近九成,當局計劃從下星期一開始縮短營運時間。

BART週三的乘客人數只有48,000人,銳減近九成,因此從週四起,捷運將減少通勤高峰期班次,取消往來東灣Antioch與舊金山國際機場的黃線,另外在早晚高峰期運行的額外班次也會取消。

而營運的列車,會基本維持在15分鐘一班,而從下星期一3月23日開始,星期一至星期五的捷運營運時間臨時改為清晨5點到晚上9點,週六、週日的營運時間臨時改為早上8點到晚上9點,所有乘客必須趕在晚上8時45分之前搭乘捷運,否則有可能錯過最後一班列車,至於營運時間何時再做調整,將看疫情發展。

舊金山Muni公車巴士服務也從本週二開始縮減,只有輕軌列車照常運行。

與此同時,舊金山交通局也不會對清掃街道停車違例者開罰單,但是呼籲市民仍自覺按時移動車輛。

另外一些停車規定也將暫時停止執行,包括72小時限制停車及拖車區、所有限定停車時間的計時區、需要居民停車許可證的街道、高峰時段拖車區。

不過對公眾健康和安全有影響的地點,當局仍會繼續執法,例如消防栓區、紅和黃色區、以及 “不能停下”或 “不能停車”區、停車計時收費錶、阻塞居民的車道、雙重停車(double parking)、私家車使用自行車或巴士專用道等。

舊金山公車局目前這些臨時規定的有效期,將延續到3月底。

