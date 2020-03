【KTSF 梁秋玉報導】

多個亞裔社區組織聯合成立「停止憎恨亞太裔」報案中心,呼籲大家在疫情中如果遇到歧視就要發聲。

由多個亞太裔社區權益組織,包括華人權益促進會以及亞太裔規劃與政策委員會等共同成立的STOP AAIP Hate,「停止憎恨亞太裔」報案中心,旨在為最近因為新冠肺炎疫情而遭受歧視、騷擾、霸凌孩童等行為,提供一個收集和追蹤渠道,協助立法者制定政策,遏止歧視和仇恨行為。

州眾議員邱信福、丁右立和羅達倫等都支持設立歧視報案中心,受害者可以上網分享自己的案例,網址:www.a3pcon.org/stopaapihate。

特朗普總統日前用「中國病毒」形容新冠病毒,遭到很多華人抗議。

