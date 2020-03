舊金山市長呼籲市民遵守居家令 暫未有人被票控（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區6個縣進入就地掩護居家抗疫的第3天,舊金山一天之內新增19宗確診案例,市長布里德(London Breed)巡視市內的緊急行動中心,並呼籲市民要嚴格遵守市府的居家命令。

為了應對疫情的爆發,舊金山早在1月份,在應急管理局的辦公室中設立了一個緊急行動中心,不過隨著確診人數上升,投放的人力資源亦隨著增加。

為確保職員在安全環境中工作,市府將行動中心搬到空間較大的Mosone中心南翼,市長布里德週四親臨視察中心的運作情況。

布里德表示,居家抗疫令進入第3日,學生停課,很多在市民都在家工作,但大家要留意的是,這樣做是為了減低病毒人傳人的風險,並不是讓大家放假玩樂的時間。

布里德說:「我們明白這段時間,對很多人來說是挑戰,但這不是渡假,亦不是舉行聚會的時間,我們完全不鼓勵大型集會。」

市府指在居家隔離令下,市民可以外出放狗、散步,甚至行山都可以,但如果有同伴時,大家必須保持6呎距離。

舊金山週四新增19宗確診個案,累計病例由週三的51宗上升至70宗,衛生局相信,確診個案陸續有來,但希望居家抗疫令可以緩和升幅。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說:「所有確診患者中,八成人的病徵是輕微至中度,都不需要住院及深切治療。」

為了應付激增的醫療需求,市府已經在過去十天內增聘了70名護士,本週末亦會舉行一場招聘會,期望即場再錄取多50人。

此外,舊金山人力資源局上星期亦成立了指揮中心,在市內找到約3,500個酒店單位,讓有需要的無家可歸者、散房戶、醫護及執法人員自我隔離,局方透露,已經有確診的無家可歸者入住酒店。

舊金山人力資源局局長Trent Rhorer說:「最先入住的人是無家者,他們在醫院檢測過,但沒病徵,無須住院,所以我們將他們從醫院轉送到酒店,這樣的情況將會很常出現。」

在執法方面,警察局局長Bill Scott表示,過去3天,警方仍未票控或拘捕任何違反禁令的人,因為大部分的市民及娛樂場所都是非常合作,如果有人屢勸不改,繼續在街上流連,警方的最後一步才是執法。

Scott說:「如果重犯多次,同一人多次被發現違法,這我預期不會出現,因為大部分人都是非常守法,若真發生而又是多次重犯,這個人可能會被帶到監獄。」

警方指,警隊內部的訓練已經全部暫停,大部分做行政工作的警員,已經分派到各個分局巡邏及做支援工作,在居家隔離期間,相信警力不成問題。

