舊金山市長呼籲市民遵守居家令 暫未有人被票控（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區6個縣進入就地掩護居家抗疫的第3天，舊金山一天之內新增19宗確診案例，市長布里德（London Breed）巡視市內的緊急行動中心，並呼籲市民要嚴格遵守市府的居家命令。

為了應對疫情的爆發，舊金山早在1月份，在應急管理局的辦公室中設立了一個緊急行動中心，不過隨著確診人數上升，投放的人力資源亦隨著增加。

為確保職員在安全環境中工作，市府將行動中心搬到空間較大的Mosone中心南翼，市長布里德週四親臨視察中心的運作情況。

布里德表示，居家抗疫令進入第3日，學生停課，很多在市民都在家工作，但大家要留意的是，這樣做是為了減低病毒人傳人的風險，並不是讓大家放假玩樂的時間。

布里德說：「我們明白這段時間，對很多人來說是挑戰，但這不是渡假，亦不是舉行聚會的時間，我們完全不鼓勵大型集會。」

市府指在居家隔離令下，市民可以外出放狗、散步，甚至行山都可以，但如果有同伴時，大家必須保持6呎距離。

舊金山週四新增19宗確診個案，累計病例由週三的51宗上升至70宗，衛生局相信，確診個案陸續有來，但希望居家抗疫令可以緩和升幅。

舊金山衛生局局長Grant Colfax醫生說：「所有確診患者中，八成人的病徵是輕微至中度，都不需要住院及深切治療。」

為了應付激增的醫療需求，市府已經在過去十天內增聘了70名護士，本週末亦會舉行一場招聘會，期望即場再錄取多50人。

此外，舊金山人力資源局上星期亦成立了指揮中心，在市內找到約3,500個酒店單位，讓有需要的無家可歸者、散房戶、醫護及執法人員自我隔離，局方透露，已經有確診的無家可歸者入住酒店。

舊金山人力資源局局長Trent Rhorer說：「最先入住的人是無家者，他們在醫院檢測過，但沒病徵，無須住院，所以我們將他們從醫院轉送到酒店，這樣的情況將會很常出現。」

在執法方面，警察局局長Bill Scott表示，過去3天，警方仍未票控或拘捕任何違反禁令的人，因為大部分的市民及娛樂場所都是非常合作，如果有人屢勸不改，繼續在街上流連，警方的最後一步才是執法。

Scott說：「如果重犯多次，同一人多次被發現違法，這我預期不會出現，因為大部分人都是非常守法，若真發生而又是多次重犯，這個人可能會被帶到監獄。」

警方指，警隊內部的訓練已經全部暫停，大部分做行政工作的警員，已經分派到各個分局巡邏及做支援工作，在居家隔離期間，相信警力不成問題。

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