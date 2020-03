4參議員涉1月底出席疫情簡報會後拋售股票

【KTSF 張麗月報導】

4名國會參議員被指控出席完特朗普政府在1月24日舉行有關肺炎疫情的機密簡報會後,拋售手上的股票,當事人就否認有關的指控。

4名涉案聯邦參議員分別是共和黨籍的Kelly Loeffler、James Inhofe和Richard Burr,以及民主黨籍的范士丹。

他們被指出席完1月24日特朗普政府舉行的疫情機密簡報會,得到內幕消息後,拋售手持的股票,涉嫌違反「股票法」。

這項法例禁止國會議員在得到非公眾的資料後進行金融交易,好像涉案人之一的喬治亞州聯邦參議員Loeffler,她丈夫是紐約證交所主席,他們倆人在1月和2月期間,即是在簡報會後和在美國出現第一宗確診後,合共拋售超過120萬元股票。

Loeffler就否認知情,指她們是透過金融顧問作出投資決定。

美股是在2月24日開始大跌

