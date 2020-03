【KTSF】

南灣Santa Clara縣公共衛生局週五宣布,縣內再有兩人死於新型肺炎,累計死亡人數增至8人。

第7名死者是男性,年約80餘歲,自3月3日起入院留醫,至週二病重不治。

第8名死者也是男性,年約70餘歲,當局沒有透露他在何處不治。

另外,該縣週五再出現7宗確診個案,總數增至189人。

Santa Clara縣目前是灣區最多確診個案的縣,San Mateo縣是灣區第二個確診個案破百的縣。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。