中半島長者中心出現集體感染 5人確診新型肺炎

【KTSF 梁秋玉報導】

中半島San Mateo縣衛生部表示,Burlingame的Atria長者中心有6人已送院,其中5人確診。

Atria長者中心的業主週四也證實,5名住客確診新型肺炎,另一名仍在等待檢測結果。

San Mateo縣健康官員表示,中心目前已經禁止非必要訪客入內,所有住客每天都要量體溫兩次,其中一名確診患者已經送醫一個星期,不過當局沒有透露為甚麼不更早公佈該中心有多宗新冠肺炎案例。

而在Atria母公司的網站則呼籲住客要保持社交距離,留在自己的公寓內,並要求必要訪客抵達中心時,先要測量體溫,與住客和僱員見面時,必須全程戴口罩,並保持6呎距離。

Atria在全美26個州有超過200個長者中心,共有住客超過22,000人,Burlingame的中心最低月租金是4,000元起價。

San Mateo縣衛生部的最新數據顯示,該縣週四新增9例確診,累計89宗,之前已有一名染病者死亡。

