聖荷西後備警員確診新型肺炎

【KTSF 郭柟報導】

南灣聖荷西市有一名後備警員確診新型肺炎,現正居家隔離,警局週四對疫情發出新指引,前線警員如發現有病症,可以優先接受檢測。

聖荷西警局局長Eddie Garcia說:「我慶幸縣府肯優先為出現病症的前線警員做檢測,不是所有警局都這樣做,幸好本縣做了,尤其是本縣出現集體感染。」

該名確診的聖荷西警員在3月12日至14日感到身體不適,曾同警局內家暴專責小組成員開會,出席會議的成員現時正在居家隔離至下星期二,警局內暫時無其他人有症狀。

對於有些運動員或明星接受更多測試,聖荷西警察協會認為無理,認為有必要優先為出現病徵的前線警員做檢測,才能確保無病的警員可以盡快返回街上巡邏。

因應疫情,Alameda縣警局提早釋放314名囚犯,Dublin市Santa Rita監獄週四陸續有囚犯獲得釋放,當中大部份人是非暴力罪案的輕罪犯,不過縣警透露,有一些獲得釋放的人曾犯致命武器襲擊罪等的暴力罪案,亦有一些囚犯因為本身有長期病患而獲釋。

縣警局表示,雖然現時未見獄中出現疫情爆發,但是減少囚犯人數,有助日後隔離工作,未來會提早釋放更多囚犯。

Tesla過去幾日即使在灣區實施居家抗疫令之下,照常叫車廠員工上班,Tesla電動車公司週四宣佈,因應疫情,從下星期二起開始暫停Fremonty市的車廠。

另外,舊金山加大(UCSF)表示,在未來幾星期會增加檢測數量,有望可以增加到每日為1,000人做檢測,目前他們每日為60至100人檢測。

