加州州長頒令全州民眾要居家抗疫 即日實施

加州州長紐森週四表示,推算加州在8週內,全州56%人口會感染新型肺炎,即約2,550萬人會感染,疫情嚴峻,紐森頒布居家抗疫令,全加州所有人都要留在家中,就和灣區9個縣正在實行的一樣,州長的命令即日起實施,到另行通告為止。

紐森說:「我們宣布一個全州命令,人們必須待在家中,這個指令今天傍晚生效。」

從宣布的這一刻起,除了必要服務外,加州約全面進入居家抗疫,紐森表示,這不是他傾向的選擇,但認為目前有必要這麼做。

至於如何執行,確保民眾遵從,紐森認為,這時候要靠個人意識,以及社交壓力。

紐森說:「會有社會契約,我認為大家已認知到這時候確有其需要,人們會自律其行為,會開始調整和適應,其實很大部分都已這麼做,我們有社會的壓力,會鼓勵人們做對的事。」

紐森說,相信加州民眾會有自覺,最後才會啟用執法手段。

紐森說:「執法有很多種形式,有規條框架和執照框架,我不認為加州人會需要透過執法,來告訴大家怎麼做。」

在這個命令下,所有的堂食餐廳、酒吧、健身房和健身俱樂部全部關閉,公共活動和聚會也被禁止,基本必須服務則維持營運,像是藥房、超市雜貨店、銀行、餐廳外賣也可以營業。

根據這項命令,16個重要的行業也維持營運,包括緊急部門、能源供應公司和機構,農業和食物產業等也維持營運。

