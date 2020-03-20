加州州長頒令全州民眾要居家抗疫 即日實施

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加州州長紐森週四表示，推算加州在8週內，全州56%人口會感染新型肺炎，即約2,550萬人會感染，疫情嚴峻，紐森頒布居家抗疫令，全加州所有人都要留在家中，就和灣區9個縣正在實行的一樣，州長的命令即日起實施，到另行通告為止。

紐森說：「我們宣布一個全州命令，人們必須待在家中，這個指令今天傍晚生效。」

從宣布的這一刻起，除了必要服務外，加州約全面進入居家抗疫，紐森表示，這不是他傾向的選擇，但認為目前有必要這麼做。

至於如何執行，確保民眾遵從，紐森認為，這時候要靠個人意識，以及社交壓力。

紐森說：「會有社會契約，我認為大家已認知到這時候確有其需要，人們會自律其行為，會開始調整和適應，其實很大部分都已這麼做，我們有社會的壓力，會鼓勵人們做對的事。」

紐森說，相信加州民眾會有自覺，最後才會啟用執法手段。

紐森說：「執法有很多種形式，有規條框架和執照框架，我不認為加州人會需要透過執法，來告訴大家怎麼做。」

在這個命令下，所有的堂食餐廳、酒吧、健身房和健身俱樂部全部關閉，公共活動和聚會也被禁止，基本必須服務則維持營運，像是藥房、超市雜貨店、銀行、餐廳外賣也可以營業。

根據這項命令，16個重要的行業也維持營運，包括緊急部門、能源供應公司和機構，農業和食物產業等也維持營運。

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