【KTSF】

美國財政部長Steven Mnuchin宣布,將聯邦報稅期限由4月15日延後至7月15日。

Mnuchin週五發推文說,根據特朗普的指示,報稅截止日會由4月15日延後至7月15日,讓所有納稅人及商業有更多時間報稅和繳稅,不會繳納利息或罰款。

特朗普政府早前宣布,納稅人和商業可以延後繳納欠稅,財長估計此舉可以在這段困難時刻,為美國經濟保留3,000億元款項。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。