居家抗疫期間家庭該如何平穩地渡過（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

從大公司宣布員工在家上班到學校停課，到宣布居家抗疫，因為新冠疫情的影響，許多人的家庭起了天翻地覆的改變，這段期間家庭該如何平穩地渡過？

躲在房間看手機、在客廳蹦蹦跳跳、看電視做運動，當然還有照表操課，相信這是許多家庭目前的寫照。

孩子停課後，先生在家上班，許多媽媽紛紛在社交媒體大吐苦水，起床第一件事就是罵小孩、罵老公，也有老公說沒被新冠病毒毒死，夫妻倆先互相殺死，雖然這些都是玩笑話，但是也透露出新冠疫情對家庭關係造成的影響，跟病毒一樣嚴重。

心理教育學博士王智玫說：「父母親要先照顧好自己的心，他自己要先穩定，穩定了以後才可以去顧到孩子的心情，那所以給自己一點時間，學校剛放假就是停課，孩子剛回來，這幾天一定是混亂，家長這幾天放自己的心，一點空白的時間，不要緊張去安排的事情，父母的心一定要先確定，我想要在這段時間如何度過，你才能有辦法去幫助孩子。」

很多專家都建議，這段時間讓小孩自由玩，放寬螢幕規定，拿出老式的棋盤遊戲全家一起玩，讓孩子有更多得做夢時間。

王智玫說：「我們太習慣掌控一切，可是這次發生讓大家覺得，他是一個失控，突然覺得失控的時候，他會害怕，所以父母親要先去面對自己內心恐懼。」

有專家建議，這段期間少讓孩子看新聞，不過王智玫認為，可以跟孩子討論新冠疫情，對於年紀較大的孩子，雖然他們有自己的新聞來源，但還是要創造一個跟孩子聊天的空間，了解他們內心的想法，至於小小孩呢？

王智玫說：「第一件事就是教會他生活習慣，當然這件事發生，我們不要害怕，就是要把生活習慣改好，大家都在家裡面，這段時間讓孩子放鬆，其實這是很好的機會，訓練孩子管家務，一起共養這個家庭，共同養護這個家庭，家裡的房間，找一個時間大家共同把家裡整理一下，我的意思是壞的事情發生，他總是有好的一面，讓你去看到那一面。」

新冠疫情爆發，所有父母都怕孩子受到感染，專家建議父母不妨回到當孩子出生的那個初心，孩子平安健康最重要。

王智玫說：「我上星期五，我先生要我去買東西，我跑了一趟Costco，我發現自己被影響了，因為當你放在那個狀態的時候，你以為自己已經把持住了，可是你到那邊，畢竟我們都是人，我發現我開始焦慮，我深深相信媽媽是每一個家庭的太陽，媽媽一定要先把自己照顧好，如果媽媽是一個快樂的太陽，整個家就會很穩定很溫暖。」

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