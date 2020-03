居家抗疫期間家庭該如何平穩地渡過（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

從大公司宣布員工在家上班到學校停課,到宣布居家抗疫,因為新冠疫情的影響,許多人的家庭起了天翻地覆的改變,這段期間家庭該如何平穩地渡過?

躲在房間看手機、在客廳蹦蹦跳跳、看電視做運動,當然還有照表操課,相信這是許多家庭目前的寫照。

孩子停課後,先生在家上班,許多媽媽紛紛在社交媒體大吐苦水,起床第一件事就是罵小孩、罵老公,也有老公說沒被新冠病毒毒死,夫妻倆先互相殺死,雖然這些都是玩笑話,但是也透露出新冠疫情對家庭關係造成的影響,跟病毒一樣嚴重。

心理教育學博士王智玫說:「父母親要先照顧好自己的心,他自己要先穩定,穩定了以後才可以去顧到孩子的心情,那所以給自己一點時間,學校剛放假就是停課,孩子剛回來,這幾天一定是混亂,家長這幾天放自己的心,一點空白的時間,不要緊張去安排的事情,父母的心一定要先確定,我想要在這段時間如何度過,你才能有辦法去幫助孩子。」

很多專家都建議,這段時間讓小孩自由玩,放寬螢幕規定,拿出老式的棋盤遊戲全家一起玩,讓孩子有更多得做夢時間。

王智玫說:「我們太習慣掌控一切,可是這次發生讓大家覺得,他是一個失控,突然覺得失控的時候,他會害怕,所以父母親要先去面對自己內心恐懼。」

有專家建議,這段期間少讓孩子看新聞,不過王智玫認為,可以跟孩子討論新冠疫情,對於年紀較大的孩子,雖然他們有自己的新聞來源,但還是要創造一個跟孩子聊天的空間,了解他們內心的想法,至於小小孩呢?

王智玫說:「第一件事就是教會他生活習慣,當然這件事發生,我們不要害怕,就是要把生活習慣改好,大家都在家裡面,這段時間讓孩子放鬆,其實這是很好的機會,訓練孩子管家務,一起共養這個家庭,共同養護這個家庭,家裡的房間,找一個時間大家共同把家裡整理一下,我的意思是壞的事情發生,他總是有好的一面,讓你去看到那一面。」

新冠疫情爆發,所有父母都怕孩子受到感染,專家建議父母不妨回到當孩子出生的那個初心,孩子平安健康最重要。

王智玫說:「我上星期五,我先生要我去買東西,我跑了一趟Costco,我發現自己被影響了,因為當你放在那個狀態的時候,你以為自己已經把持住了,可是你到那邊,畢竟我們都是人,我發現我開始焦慮,我深深相信媽媽是每一個家庭的太陽,媽媽一定要先把自己照顧好,如果媽媽是一個快樂的太陽,整個家就會很穩定很溫暖。」

