位於東灣的Contra Costa縣出現首宗新型肺炎死亡個案。

Contra Costa縣衛生局週五宣布,病患是一名70餘歲長者,週四在醫院病重不治。

當局沒有公布病患的身分,只表示他有慢性病,屬新型肺炎的高危族群,患病前有外遊紀錄。

截至週四晚,Contra Costa縣共有42宗確診個案。

