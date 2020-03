國會兩院磋商萬億救市方案 望下週一表決（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

國會兩院正激烈爭辯白宮提出的1萬億元刺激經濟救市方案,期望可以在下星期一表決通過。

這項1萬億元的刺激經濟救市方案,現時正在府會協商階段,在最後關頭作出一些修訂,然後將草案送交參議院審議,表決後轉到眾議院。

目前國會兩黨議員爭論的焦點在於,是否直接派錢給民眾,以及是否延長領取失業金的時間等。

參議院共和黨人和特朗普政府建議直接派錢給國民,但民主黨人建議,應該大幅提高失業金福利。

參議院共和黨領袖麥康尼表示,除了失業金之外,再加上派錢,是可以即時解決到失業人士的燃眉之急。

民主黨人就建議,延長失業金的領取時間,參議院民主黨領袖舒默正推動失業人士在頭6個月領取百分百的薪金。

兩黨議員必須在週五晚午夜限期前談妥,以便草擬法案,然後在下星期一之前表決。

法案的最後版本必須得到兩黨支持,即是參議院必須要有60票,以及必須得到眾議院通過,才可以成為法例。

麥康尼提出的方案建議,每名納稅人可以拿最多1,200元,夫婦最多拿2,400元,每名小孩可額外拿多500元,如果個人收入超過7.5萬元,派錢就會少一點,如此類推。

這個1萬億元的刺激方案,也包括撥款救助小商業和航空業,有消息透露,國會正考慮580億元救助航空業的方案。

