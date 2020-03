【有線新聞】

特朗普指中國分享疫情信息不夠透明,中方批評是顛倒黑白。

中國外交部指,疫情發生以來,中方持續向美方通報疫情信息,雙方保持密切溝通。

中方指,1月3日起已定期向美方通報,所謂中方不公開的說法是罔顧事實、顛倒黑白,中方希望美方尊重客觀事實,尊重國際公論,停止詆毀他國、轉移責任,為世界各國攜手抗擊疫情,維護國際公共衛生安全,發揮建設性作用。

中方重申強烈憤慨、堅決反對,美方處心積慮把新型冠狀病毒與中國聯繫,不斷污名化中國。

