加州州長指最壞情況下逾半居民會確診（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週四頒布命令，全加州所有人都要留在家中，就和灣區9個縣一樣，即時生效。

根據加州衛生部週四公布的數字，現時全州有至少675宗確診，16人死亡。

灣區方面，Santa Clara有189宗確診，6人死亡；San Mateo縣有89宗，一人死亡；舊金山有70宗，Contra Costa縣有42宗，Alameda縣有35宗。

另外，州長紐森週四請求特朗普總統，將其中一艘美軍醫療船艦駛向南加州洛杉磯港口。

紐森根據一份報告指出，以現時病例增加的速度，預計未來8星期，將會有56%的加州居民，即是大約2,550萬人會確診。

州長辦公室發言人後來補充，這個數字是假設加州無做任何抗疫，而出現的最壞情況。

另外，加州主計長余淑婷Betty Yee週四宣布，進一步延長加州報稅，以及交稅的日期至7月15日，同國稅局的交稅截止日期一致。

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