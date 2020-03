加州州長指最壞情況下逾半居民會確診（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州長紐森週四頒布命令,全加州所有人都要留在家中,就和灣區9個縣一樣,即時生效。

根據加州衛生部週四公布的數字,現時全州有至少675宗確診,16人死亡。

灣區方面,Santa Clara有189宗確診,6人死亡;San Mateo縣有89宗,一人死亡;舊金山有70宗,Contra Costa縣有42宗,Alameda縣有35宗。

另外,州長紐森週四請求特朗普總統,將其中一艘美軍醫療船艦駛向南加州洛杉磯港口。

紐森根據一份報告指出,以現時病例增加的速度,預計未來8星期,將會有56%的加州居民,即是大約2,550萬人會確診。

州長辦公室發言人後來補充,這個數字是假設加州無做任何抗疫,而出現的最壞情況。

另外,加州主計長余淑婷Betty Yee週四宣布,進一步延長加州報稅,以及交稅的日期至7月15日,同國稅局的交稅截止日期一致。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。