灣區公路疫情下暢通無阻 當局暫停快線收費

加州州長頒布全州居家抗疫後,灣區公路的交通流量驟減,塞車場面不復再,多個交通管理局宣布,灣區多條公路的快速收費車道將暫停收費,至少到4月7日。

Alameda縣交通委員會、Santa Claraanta Clara Valley交通管理局和都會交通委員會(MTC)表示,新安排於週五清晨5時展開。

另一個暫停收費的原因是,在當局呼籲民眾保持社交距離抗疫下,現在呼籲民眾共乘汽車,以避免繳費,似乎有違抗疫的宗旨。

暫停快速車道收費的公路,包括Alameda縣的580公路、Contra Costa縣的680公路、Santa Clara縣的237公路、橫跨Alameda縣和Santa Clara縣的680公路Sunol Grade路段。

在這段期間,收費電子告示牌將寫上「Open to All」。

當局表示,如果公路再度出現擠塞情況,暫停收費的措施將會提早結束。

