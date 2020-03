【KTSF】

紐約州州長Andrew Cuomo宣布,從事非必要行業的所有員工,都必須留在家中,同時在全州禁止舉行任何形式的集會。

Cuomo說,他會於週五簽發這道行政命令,所有非必要的集會,無論是有多少人出席,都必須取消或押後舉行。

根據Johns Hopkins大學的統計數字,紐約州累計有5,711宗確診個案,38人死亡。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。