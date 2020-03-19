武漢、湖北沒新增確診及疑似個案 疫情爆發以來首次

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湖北省衛健委宣布，週三武漢及湖北均沒有新增確診或疑似的新型肺炎個案，是疫情爆發以來首次。

湖北省衛健委副主任涂遠超指成果來之不易：「今天是非常值得紀念的日子，也是必將載入湖北和武漢防疫史上的特殊時刻，來之不易，我們要倍加珍惜，我們要繼續不放鬆社區防控，標準不降、要求不減，力度不鬆，繼續通過聯防聯控、群防群控，鞏固這一來之不易的成果。」

湖北疫情防控指揮部宣布除離開湖北、進出武漢的防疫關卡之外，省內其餘防疫關卡全部撤除，指揮部印發的通知稱，低、中風險區域人員憑相關健康證明，可以在全省的低、中風險區域安全有序流動、回鄉、出省工作以及就醫。

截至週二，湖北全省有近一半工廠，合共7,600多家企業恢復生產。

至於進出武漢的通道繼續執行人員、車輛管控政策，武漢亦宣布允許無疫情爆發的屋苑居民，分時段分批在屋苑內，進行非聚集的個人活動。

屋苑內便利店、藥房及小型街市，經消毒及風險評估後，可以恢復營業，無疫情的村莊及生產隊，可以逐步開始春耕。

本週武漢多間醫院恢復門診收治非新型肺炎病人，其中協和醫院有人拍攝到有多人輪候發熱門診。

有武漢居民指丈夫2月時發現雙肺感染，但核酸檢測一直呈陰性，持續要隔離，但沒有醫院收治：「（上月中）他們這一批大概有十幾個人，又被（醫院）退回來了。他前天做過覆查，他的肺部仍然是感染的，還是那個磨玻璃狀，所以他現在不能住院治療，只能在家等。今天出現零，甚麼確診也好、疑似也好全部是零，這個數字我是從來也不相信的！」

3月13至17日武漢錄得14宗新增病例，來自社區感染和醫院感染各有6宗，副省長楊雲彥指，說明社區感染和院內感染的風險依然存在，並沒有完全排除新增病例隱患。

有學者認為，武漢早期感染基數大，現階段社區還有感染的散發病人亦屬正常。

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