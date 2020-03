武漢、湖北沒新增確診及疑似個案 疫情爆發以來首次

【i-CABLE】

湖北省衛健委宣布,週三武漢及湖北均沒有新增確診或疑似的新型肺炎個案,是疫情爆發以來首次。

湖北省衛健委副主任涂遠超指成果來之不易:「今天是非常值得紀念的日子,也是必將載入湖北和武漢防疫史上的特殊時刻,來之不易,我們要倍加珍惜,我們要繼續不放鬆社區防控,標準不降、要求不減,力度不鬆,繼續通過聯防聯控、群防群控,鞏固這一來之不易的成果。」

湖北疫情防控指揮部宣布除離開湖北、進出武漢的防疫關卡之外,省內其餘防疫關卡全部撤除,指揮部印發的通知稱,低、中風險區域人員憑相關健康證明,可以在全省的低、中風險區域安全有序流動、回鄉、出省工作以及就醫。

截至週二,湖北全省有近一半工廠,合共7,600多家企業恢復生產。

至於進出武漢的通道繼續執行人員、車輛管控政策,武漢亦宣布允許無疫情爆發的屋苑居民,分時段分批在屋苑內,進行非聚集的個人活動。

屋苑內便利店、藥房及小型街市,經消毒及風險評估後,可以恢復營業,無疫情的村莊及生產隊,可以逐步開始春耕。

本週武漢多間醫院恢復門診收治非新型肺炎病人,其中協和醫院有人拍攝到有多人輪候發熱門診。

有武漢居民指丈夫2月時發現雙肺感染,但核酸檢測一直呈陰性,持續要隔離,但沒有醫院收治:「(上月中)他們這一批大概有十幾個人,又被(醫院)退回來了。他前天做過覆查,他的肺部仍然是感染的,還是那個磨玻璃狀,所以他現在不能住院治療,只能在家等。今天出現零,甚麼確診也好、疑似也好全部是零,這個數字我是從來也不相信的!」

3月13至17日武漢錄得14宗新增病例,來自社區感染和醫院感染各有6宗,副省長楊雲彥指,說明社區感染和院內感染的風險依然存在,並沒有完全排除新增病例隱患。

有學者認為,武漢早期感染基數大,現階段社區還有感染的散發病人亦屬正常。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。