【KTSF】

美國國務院週四發出最高的第四級旅遊警示,警告國民在目前肺炎疫情全球大爆發之際,不要出國旅遊。

美國國務院除了提醒國民,在目前疫情大爆發之際不要出國旅遊之外,也促請目前身在海外的國民盡快安排回國,除非他們打算長期留在海外。

國務院也提醒在外國生活的美國國民,也要避免出外旅遊,因為抗疫,許多國家實施旅遊限制,硬性檢疫和封關措施等,以禁止非公民人士入境,同時許多航機和郵輪都停運。

國務院也表示,除了緊急情況原因,大部份國家的簽證服務暫停。

