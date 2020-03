美股週四似回穩 多州失業救濟申請激增

【KTSF 張麗月報導】

正當新型冠狀病毒疫情在全球持續擴散蔓延之際,多個國家的央行都紛紛推出刺激經濟的救市計劃,美國股市週四似乎也穩定下來。

經過週三的大跌市之後,美股週四開市走勢反覆,道瓊斯和S&P 500開市就微跌,道指一度大跌721點,也一度飆升超過500點,到收市時,道指上升接近1%,保住兩萬點水平,Nasdaq就一度勁升351點,也一度大跌131點,收市上升2.3%,報7,150點,S&P 500就微升,重上2,400點水平。

股市升,主要因為各國的央行出手救市,尤其是現時全球都飽受金融壓力下,全球都出現美元荒,外國的央行很難向它們的金融機構借出美元,於是聯儲局週四擴大先前在星期日公布,與歐洲和英國的央行實施的「貨幣互換」計劃,現時擴大到包括澳洲、巴西、丹麥、新加坡、挪威、瑞典和新西蘭。

在這個計劃下,這些國家的央行可以更容易轉換到美元,消息說,在肺炎疫情下,投資者將資金轉移到外國,從而令有些銀行,尤其是來自新興市場的銀行對美元的渴求。

聯儲局週三也表示,將會成立緊急貸款機制,以保持短期信貸市場暢順。

英格蘭銀行在兩星期內第二次出手,緊急減息接近零,以及加速買債計劃救市。

歐洲央行也推出新的擴大計劃,去購買金融資產來安撫市場。

另外在疫情影響下,失業潮開始湧現,許多州政府的失業保險局收到破紀錄的申領失業金個案,維珍尼亞州在過去一星期的申請個案大幅飆升33倍,科羅拉多州申領失業金的個案,單在過去兩天就激增至過萬宗,平時平均只有400宗。

有些州份,包括紐約和俄勒岡州,由於太多人上網申請失業金,令到當地失業局的網站當機。

