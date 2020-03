【KTSF】

美國財政部週四表示,根據白宮提出的派錢方案,一個四口之家首先可獲發3,000元支票。

財長Steven Mnuchin說,現金支票會直接存入民眾的銀行戶口,每名成人會派1,000元,兒童會派500元,這代表一個4人家庭,將可以獲得3,000元現金款項,財政部的目標是在3週內向民眾派錢。

財長表示,如果疫情持續危急,6週後政府會再派錢,4人家庭會再獲發3,000元。

財政部表示,涉及金額將達2,500億元,首批支票在4月6日發放,第二批在5月中發放,只有美國公民合資格領取。

