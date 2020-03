受疫情影響 聯合航空宣布4月航班縮減六成

【KTSF 梁秋玉報導】

受新冠肺炎疫情影響,聯合航空(United Airlines)再度宣佈,4月份的航班會大幅縮減六成,很多從樞紐機場起飛的國內和國際直飛航班都會取消,當中包括從舊金山國際機場出發的航班。

聯合航空表示,4月份的國際航班,會縮減至最基本的每天45班機,從舊金山國際機場出發的國際直航會維持每天一班,包括前往新加坡、悉尼和東京成田機場。

另外每星期會有5個航班飛大阪,3個航班飛南韓仁川,以及澳洲墨爾本。

拉丁美洲方面,聯航會維持每天一班由舊金山直飛墨西哥3個目的地,Los Cabos、Puerto Vallarta和Cancun。

聯航會取消4月份大部分飛大西洋的直航班機,只保留從東岸出發有限量的班次,以方便其他地區的乘客需要轉機到歐洲及其他地區。

國內航班方面,聯航4月會暫停舊金山到美國18個地區的直航班次,包括Nashville、Baltimore、首府華盛頓、底特律、費城和San Antonio等。

舊金山前往多倫多航班也停航。

另外,聖荷西Mineta機場直飛休斯頓和芝加哥的班機也會停飛。

民眾可以到聯航官網查詢詳細班次情況,以及怎樣更改或取消機票。

