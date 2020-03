特朗普動用《國防生產法》要求企業增產口罩保護衣

【有線新聞】

美國近9,500人確診新型肺炎,首次有國會議員染病,特朗普總統繼續用「中國病毒」字眼,啟動《國防生產法》,又批出1,000億美元調配資源抗疫。

特朗普說:「我想開始時,先說說一些重要的發展,有關我們對抗中國病毒一戰。」

特朗普公布新防疫政策時,繼續以「中國病毒」形容新型冠狀病毒,不認同此說法是種族歧視。

他宣布動用《國防生產法》,要求企業增加口罩和保護衣等所有防護物資的生產規模,並簽署法案,批出1,000億美元抗疫,包括加強免費病毒檢測、為工人提供有薪假以及加強失業補助。

特朗普說:「某程度上我視自己為『戰時總統』,意思是我們正在戰鬥,必須共同犧牲,只因我們同坐一條船。隱形敵人往往最難對付,但我們會擊敗它。」

聯邦緊急事務管理局已經提升響應機制至最高級別,協調各地醫療和救災部門抗疫,當局派出兩艘軍方醫療船支援陸上醫院,其中一艘前往紐約。

華盛頓州擬在足球場興建臨時醫院,專門接收確診患者,提供200張病床。

疫情繼續蔓延,國會也失守,首次有議員確診。其中佛羅里達州共和黨眾議員迪亞茲巴拉特,上週六出現發燒與頭痛等病徵,直至週三確診。

猶他州民主黨眾議員麥克亞當斯,上週六由華盛頓回家後出現輕微感冒徵狀,其後發燒、咳和呼吸困難,週二接受檢測後確診。

