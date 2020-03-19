特朗普動用《國防生產法》要求企業增產口罩保護衣

【有線新聞】

美國近9,500人確診新型肺炎，首次有國會議員染病，特朗普總統繼續用「中國病毒」字眼，啟動《國防生產法》，又批出1,000億美元調配資源抗疫。

特朗普說：「我想開始時，先說說一些重要的發展，有關我們對抗中國病毒一戰。」

特朗普公布新防疫政策時，繼續以「中國病毒」形容新型冠狀病毒，不認同此說法是種族歧視。

他宣布動用《國防生產法》，要求企業增加口罩和保護衣等所有防護物資的生產規模，並簽署法案，批出1,000億美元抗疫，包括加強免費病毒檢測、為工人提供有薪假以及加強失業補助。

特朗普說：「某程度上我視自己為『戰時總統』，意思是我們正在戰鬥，必須共同犧牲，只因我們同坐一條船。隱形敵人往往最難對付，但我們會擊敗它。」

聯邦緊急事務管理局已經提升響應機制至最高級別，協調各地醫療和救災部門抗疫，當局派出兩艘軍方醫療船支援陸上醫院，其中一艘前往紐約。

華盛頓州擬在足球場興建臨時醫院，專門接收確診患者，提供200張病床。

疫情繼續蔓延，國會也失守，首次有議員確診。其中佛羅里達州共和黨眾議員迪亞茲巴拉特，上週六出現發燒與頭痛等病徵，直至週三確診。

猶他州民主黨眾議員麥克亞當斯，上週六由華盛頓回家後出現輕微感冒徵狀，其後發燒、咳和呼吸困難，週二接受檢測後確診。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。