San Mateo縣擬立限購令 阻止民眾瘋搶物資（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在應對疫情期間，為了防止居民因為恐慌而瘋狂搶購食品日用品，讓真正有需要的人買不到東西，有San Mateo縣民選官員提出每人每日限購令。

Daly City Westlake購物中心的Safeway，因應疫情，限制進入店鋪的顧客，因此不少人要在店外等候。

Daly City居民李先生說：「我來Safeway多少次，想買米，什麼都沒有，（次次都買不到？）對，買不到。」

同一個購物中心的Target，貨架上的水及乾糧所餘無幾，賣廁紙的區域更加是空空如也。

San Mateo縣縣參事David Canepa說：「有些市民買得太瘋狂，買20卷或20包廁紙，這對長者、孕婦及傷殘人士都是非常不公平。」

Canepa表示，近日聽過太多居民反映意見，說買不到所需的日用品，他自己也目睹過市民瘋搶貨物的過程，雖然某些商鋪有寫明每人限買多少包米或廁紙，但每間的規則都不一樣，又未必有人切實執行。

因此為了幫助一些真正需要購物的人，他將於下星期二提出法案，規定同一種產品，每名市民每日最多只可以購買4件。

Canepa說：「我討厭就此立法，但當市民去不同的店鋪搶購，買100支免沖洗洗手液，他們根本控制不住自己，大部分的人都是合情理的，但總有少數人繼續恐慌搶購。」

Canepa的法案亦要求商鋪每日提早開業一小時，專門讓長者及其他有需要人士購物，Canepa指，如果瘋搶的情況一直下去，或者這條法案會變成州法。

Daly City居民潘先生說：「我覺得法案是很應該，因為你人人都搶，其他人有人想買都買不到，（你有試過買不到嗎？）我沒有試過，我不會好像他人的在搶，我現在只是買我平常需要用的東西，今天來是買雞蛋及鮮奶。」

李先生說：「法案應該，但要看他們能否執法，我不知道他們會不會。」

在執法方面，Canepa指，不會拘捕違法的人，但收銀員就要作為第一度屏障，檢查顧客有否買得太多，如果市民早上買完晚上又回來買過，Canepa指希望市民自律。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。