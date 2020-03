San Mateo縣擬立限購令 阻止民眾瘋搶物資（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

在應對疫情期間,為了防止居民因為恐慌而瘋狂搶購食品日用品,讓真正有需要的人買不到東西,有San Mateo縣民選官員提出每人每日限購令。

Daly City Westlake購物中心的Safeway,因應疫情,限制進入店鋪的顧客,因此不少人要在店外等候。

Daly City居民李先生說:「我來Safeway多少次,想買米,什麼都沒有,(次次都買不到?)對,買不到。」

同一個購物中心的Target,貨架上的水及乾糧所餘無幾,賣廁紙的區域更加是空空如也。

San Mateo縣縣參事David Canepa說:「有些市民買得太瘋狂,買20卷或20包廁紙,這對長者、孕婦及傷殘人士都是非常不公平。」

Canepa表示,近日聽過太多居民反映意見,說買不到所需的日用品,他自己也目睹過市民瘋搶貨物的過程,雖然某些商鋪有寫明每人限買多少包米或廁紙,但每間的規則都不一樣,又未必有人切實執行。

因此為了幫助一些真正需要購物的人,他將於下星期二提出法案,規定同一種產品,每名市民每日最多只可以購買4件。

Canepa說:「我討厭就此立法,但當市民去不同的店鋪搶購,買100支免沖洗洗手液,他們根本控制不住自己,大部分的人都是合情理的,但總有少數人繼續恐慌搶購。」

Canepa的法案亦要求商鋪每日提早開業一小時,專門讓長者及其他有需要人士購物,Canepa指,如果瘋搶的情況一直下去,或者這條法案會變成州法。

Daly City居民潘先生說:「我覺得法案是很應該,因為你人人都搶,其他人有人想買都買不到,(你有試過買不到嗎?)我沒有試過,我不會好像他人的在搶,我現在只是買我平常需要用的東西,今天來是買雞蛋及鮮奶。」

李先生說:「法案應該,但要看他們能否執法,我不知道他們會不會。」

在執法方面,Canepa指,不會拘捕違法的人,但收銀員就要作為第一度屏障,檢查顧客有否買得太多,如果市民早上買完晚上又回來買過,Canepa指希望市民自律。

