聖荷西市長呼籲民眾勿恐慌搶購 Safeway強調貨源充足（視頻）

針對貨品被搶購一空的問題,聖荷西市長Sam Liccardo週三到市內一間Safeway視察,呼籲市民毋須恐慌,盲目囤積貨品,Safeway也重申,未來的貨品供應絕對不成問題。

Safeway北加州分區總監Brad Street說:「我們在美國的貨品供應是非常強大的,是很充足,但當有人囤積貨物,有大批人同時搶購,令我們一時間很難去處理。」

Liccardo亦說:「屯積貨物影響鄰里,很重要的是,當有人去到店鋪需要食物時,食物已經為他們準備好。」

Safeway表示,灣區的分店由即日起會有充足的存貨供應,廁紙及清潔用品預計每天都會有貨到,呼籲市民不要恐慌購物。

另外,Safeway將於週四起,每個星期二及星期四,將早上7時至9時的營業時間專門留給長者,及其他有需要人士購物。

其他大型雜貨店,例如是Target、Wholefood及Trader Joe’s等都有同樣的措施。

