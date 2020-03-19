聖荷西市長呼籲民眾勿恐慌搶購 Safeway強調貨源充足（視頻）

March 19, 2020 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 陳嘉琪報導】

針對貨品被搶購一空的問題，聖荷西市長Sam Liccardo週三到市內一間Safeway視察，呼籲市民毋須恐慌，盲目囤積貨品，Safeway也重申，未來的貨品供應絕對不成問題。

Safeway北加州分區總監Brad Street說：「我們在美國的貨品供應是非常強大的，是很充足，但當有人囤積貨物，有大批人同時搶購，令我們一時間很難去處理。」

Liccardo亦說：「屯積貨物影響鄰里，很重要的是，當有人去到店鋪需要食物時，食物已經為他們準備好。」

Safeway表示，灣區的分店由即日起會有充足的存貨供應，廁紙及清潔用品預計每天都會有貨到，呼籲市民不要恐慌購物。

另外，Safeway將於週四起，每個星期二及星期四，將早上7時至9時的營業時間專門留給長者，及其他有需要人士購物。

其他大型雜貨店，例如是Target、Wholefood及Trader Joe’s等都有同樣的措施。

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