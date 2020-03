【KTSF】

摩納哥王室週四表示,摩納哥親王阿爾拔二世確診新型肺炎,他目前沒有大礙。

摩納哥王室在聲明中說,62歲的阿爾拔二世正接受治療,他目前仍在王宮,沒有入院,並打算繼續居家履行公務。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。