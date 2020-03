大學停課 外州求學學生願不願意回灣區（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

許多大學宣布停課後,有不少在外州求學的孩子在父母的要求下回到灣區,不過也有人認為加州目前太危險,暫時不回來。

目前在Johns Hopkins大學就讀大三的蔣郁寧,這個星期剛好放春假,由於受到新冠肺炎疫情影響,她到俄亥俄州朋友家住,而不是回灣區。

蔣郁寧說:「我覺得現在加州那邊案例太多了,然後本來我打算春假回來,然後再回學校,可是來這裡後,事情又變得比較嚴重,所以我覺得一兩個禮拜不回去。」

她說春假結束後,學校也將採用遠距教學。

蔣郁寧說:「好處是不用早上,8點、9點起來上課,你可以在家裡上課,也不用準備得太漂亮或怎麼樣,不方便的是我覺得你無法親自去問老師,跟他們碰面。」

蔣郁寧目前大三,要申請醫學院,需要推薦信,不過無法跟教授面對面交談,有些不方便,蔣郁寧的志願是當醫生,現在全球爆發新冠肺炎疫情,更加深她的決定。

蔣郁寧說:「我覺得對我自己來講,以後要當醫生,醫生是很重要的工作,特別是在這樣的時候,所以我覺得會比較想當醫生,去幫別人,醫生不是問題,有問題的是美國醫療制度。」

她批評美國一開始在檢測新冠病毒消極態度,但由衷佩服站在第一線的醫療人員。

蔣郁寧說:「我現在很尊敬那些急診室的醫護人員,他們知道可能會感染新冠病毒,但是他們還在外面幫別人,幫這些生病的人,他們不管自己,沒有說我要留在家裡,所以很尊敬他們。」

