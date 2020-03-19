大學停課 外州求學學生願不願意回灣區（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

許多大學宣布停課後，有不少在外州求學的孩子在父母的要求下回到灣區，不過也有人認為加州目前太危險，暫時不回來。

目前在Johns Hopkins大學就讀大三的蔣郁寧，這個星期剛好放春假，由於受到新冠肺炎疫情影響，她到俄亥俄州朋友家住，而不是回灣區。

蔣郁寧說：「我覺得現在加州那邊案例太多了，然後本來我打算春假回來，然後再回學校，可是來這裡後，事情又變得比較嚴重，所以我覺得一兩個禮拜不回去。」

她說春假結束後，學校也將採用遠距教學。

蔣郁寧說：「好處是不用早上，8點、9點起來上課，你可以在家裡上課，也不用準備得太漂亮或怎麼樣，不方便的是我覺得你無法親自去問老師，跟他們碰面。」

蔣郁寧目前大三，要申請醫學院，需要推薦信，不過無法跟教授面對面交談，有些不方便，蔣郁寧的志願是當醫生，現在全球爆發新冠肺炎疫情，更加深她的決定。

蔣郁寧說：「我覺得對我自己來講，以後要當醫生，醫生是很重要的工作，特別是在這樣的時候，所以我覺得會比較想當醫生，去幫別人，醫生不是問題，有問題的是美國醫療制度。」

她批評美國一開始在檢測新冠病毒消極態度，但由衷佩服站在第一線的醫療人員。

蔣郁寧說：「我現在很尊敬那些急診室的醫護人員，他們知道可能會感染新冠病毒，但是他們還在外面幫別人，幫這些生病的人，他們不管自己，沒有說我要留在家裡，所以很尊敬他們。」

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