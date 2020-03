參院領袖提出共和黨派錢版本 每人派1,200元

【KTSF】

繼美國財政部公布其派錢方案的細節後,聯邦參議院多數黨領袖也提出共和黨的派錢方案版本,當中建議每人派1,200元,夫婦派2,400元,但高收入人士的派錢額將會較少。

根據參院共和黨人提出的方案,每名兒童可以獲派500元,但年入75,000元或以上的個人,以及年入15萬元或以上的家庭,派錢額將會逐步遞減。

如果納稅人的收入超出75,000元,每多出100元將會減5元,以此計算下去,年入超過99,000元的個人,或年入超過198,000元的家庭,派錢額將會是零。

另外,方案會撥款3,000億元推行小商業貸款項目,如果小商業僱主是使用貸款作為薪酬支出,貸款最終可獲注銷。

參院多數黨領袖麥康尼提出的派錢方案,與特朗普政府希望盡快將錢送到國民手上的理念吻合。

財長Steven Mnuchin稍早提出的方案,則是每個人1,000元,每個孩子500元,一個4人家庭可獲3,000元,在往後的6個星期,如果國家仍然處於緊急狀態,政府將會寄出另一張3,000元支票給美國人家庭。

財長與經濟顧問Larry Kudlow預料週五會到國會山莊,與參院民主黨人進行跨黨派磋商,落實最終的派錢方案。

