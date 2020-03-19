參院領袖提出共和黨派錢版本 每人派1,200元

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繼美國財政部公布其派錢方案的細節後，聯邦參議院多數黨領袖也提出共和黨的派錢方案版本，當中建議每人派1,200元，夫婦派2,400元，但高收入人士的派錢額將會較少。

根據參院共和黨人提出的方案，每名兒童可以獲派500元，但年入75,000元或以上的個人，以及年入15萬元或以上的家庭，派錢額將會逐步遞減。

如果納稅人的收入超出75,000元，每多出100元將會減5元，以此計算下去，年入超過99,000元的個人，或年入超過198,000元的家庭，派錢額將會是零。

另外，方案會撥款3,000億元推行小商業貸款項目，如果小商業僱主是使用貸款作為薪酬支出，貸款最終可獲注銷。

參院多數黨領袖麥康尼提出的派錢方案，與特朗普政府希望盡快將錢送到國民手上的理念吻合。

財長Steven Mnuchin稍早提出的方案，則是每個人1,000元，每個孩子500元，一個4人家庭可獲3,000元，在往後的6個星期，如果國家仍然處於緊急狀態，政府將會寄出另一張3,000元支票給美國人家庭。

財長與經濟顧問Larry Kudlow預料週五會到國會山莊，與參院民主黨人進行跨黨派磋商，落實最終的派錢方案。

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