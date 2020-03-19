新型肺炎疫情嚴竣 民眾是否仍不用戴口罩（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

為應對疫情，亞洲地區民眾出外時都會戴口罩，預防受感染，但美國政府衛生官員堅持，只有病人才需要戴口罩，在現時疫情嚴峻下，民眾應否帶口罩呢？

在亞洲多個疫情爆發的地區，當地政府會呼籲民眾出外要戴口罩，除了因病要戴口罩外，最主要為了預防受感染。

但在美國，由聯邦至地方政府的衛生官員一開始就強調，只有病人才需要戴口罩，健康沒有病的人不用戴口罩，所以不用搶購口罩，把口罩留給醫護人員。

舊金山加大傳染病學專家Peter Chin-Hong說：「美國民眾沒有戴口罩的風氣文化，一般來說，當病毒在社區的傳播率很低，戴不戴口罩沒有關係，因為感染到病毒的機會很低，勤洗手是預防染病的最主要方法。」

就是因為美國人不習慣戴口罩，令到在疫情下，為慬慎起見而戴口罩的亞裔，不單止遭受白眼，甚至歧視。

不過，當疫情擴散到一定程度，Chin-Hong認為，口罩能發揮它的保護作用。

Chin-Hong說：「當社區感染率高，上街受感染的風險提高，這說法會有爭議，一些人可能會受惠於戴口罩，當周圍很多人將受感染，預計3分之2至75%的美國人會感染新冠病毒，當有這麼多人染病，戴口罩是合理的。」

他承認在醫生之間，仍然對民眾應否戴口罩有不同看法。

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