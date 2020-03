新型肺炎疫情嚴竣 民眾是否仍不用戴口罩（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

為應對疫情,亞洲地區民眾出外時都會戴口罩,預防受感染,但美國政府衛生官員堅持,只有病人才需要戴口罩,在現時疫情嚴峻下,民眾應否帶口罩呢?

在亞洲多個疫情爆發的地區,當地政府會呼籲民眾出外要戴口罩,除了因病要戴口罩外,最主要為了預防受感染。

但在美國,由聯邦至地方政府的衛生官員一開始就強調,只有病人才需要戴口罩,健康沒有病的人不用戴口罩,所以不用搶購口罩,把口罩留給醫護人員。

舊金山加大傳染病學專家Peter Chin-Hong說:「美國民眾沒有戴口罩的風氣文化,一般來說,當病毒在社區的傳播率很低,戴不戴口罩沒有關係,因為感染到病毒的機會很低,勤洗手是預防染病的最主要方法。」

就是因為美國人不習慣戴口罩,令到在疫情下,為慬慎起見而戴口罩的亞裔,不單止遭受白眼,甚至歧視。

不過,當疫情擴散到一定程度,Chin-Hong認為,口罩能發揮它的保護作用。

Chin-Hong說:「當社區感染率高,上街受感染的風險提高,這說法會有爭議,一些人可能會受惠於戴口罩,當周圍很多人將受感染,預計3分之2至75%的美國人會感染新冠病毒,當有這麼多人染病,戴口罩是合理的。」

他承認在醫生之間,仍然對民眾應否戴口罩有不同看法。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。