新型肺炎在意大利已奪去至少3,405條人命,其死亡人數週四超越中國,成為全球最多新型肺炎死亡人數的國家。

意大利約有6,000萬人口,週四累計的死亡人數較中國多出大約150人,但中國的人口較意大利高出大約20倍。

全球死亡人數則迫近至一萬人,總確診人數則突破22萬人,當中接近85,000人已康復。

另外,新型肺炎也開始在非洲散播,過去3週,已擴散至35個國家。

