居家抗疫階段哪些必要服務及設施仍會開放（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

灣區目前有7個縣施行就地掩護居家抗疫措施,民眾減少出門,但是提供必要服務的設施卻能夠開放,究竟哪些是屬於必要設施?

多數政府機構會繼續營運,這包括警察局、消防局、醫院和診療所、監獄、法庭、垃圾收集服務、公共交通。

允許繼續開門營運的必要業務,就是提供基礎設施如煤電的PG&E;提供食物的超級市場、雜貨店、農夫市場、食物庫和售賣食物的地方;提供食物的養殖場;餐館只能打包和外賣;為有需要人士提供如社會服務、食物和庇護所的機構;電視台、電台、報社等媒體;汽油站包括修車店;銀行和金融機構;五金店和如提供排水和輸電服務的設施;運輸服務和郵政局、送貨服務;洗衣店和乾洗店;售賣居家工作用品的業務;飛機、計程車和私人交通有關的業務;年長人士活動中心和托兒所,托兒所不得超過12個孩童;協助企業繼續營運的法律公司。

就地掩護居家抗疫措施,也不准邀請親友到自己家中聚會。

當局鼓勵人們做運動,保持健康生活。

舊金山緊急部門外展組副主任羅德偉說:「做運動是可以,但是要留意的地方就是,所謂的社交距離一定要遵守,比如說如果想出去跑步的話,依然可以去公園跑步,但要想找家人或朋友去跑步的話,就要留意和朋友或同行者保持最少6尺的距離,就簡單的就是自己去跑,就不需要考慮這麼多,如果帶狗去散步也都可以,但是同樣的,要是在街上看到其他寵物和牠們的主人,也應該提醒自己保持社交距離,如果你想約人打球、打籃球,這些團體運動是不被建議的,任何要用和其他人一起用的器具的運動,現在都是不建議進行。」

而在執行居家抗疫措施的頭一個星期,藥房和大麻店也被列為是必要設施,而槍店則非必要而需要關閉。

