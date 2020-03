【KTSF 張馨藝報導】

研究顯示,新冠病毒可以在塑料和鐵質物品表面存活長達3天。

該重要信息來自於有國立衛生研究院支持的新英格蘭醫學雜誌發表的一項研究報告,新冠病毒在物體表面存活時間,取決於該物體的屬性,例如新冠病毒可以在銅板上存活4個小時,而在紙板上存活24個小時,該病毒還可以懸浮在空中,微小的顆粒中長達3個小時。

該研究解釋了冠狀病毒的傳染方式,實際上與SARS類似。

該研究還解釋了為什麼新冠病毒可能在醫療機構中感染更多人,因為像吸塵器和C-Pap機器的運行會產生「氣溶膠」傳播效應,就是說會讓病毒飛揚,附在懸浮的顆粒,或附在物體表面而感染人。

根據這項研究的結果,頻繁的深度清潔物體表面,對預防傳染有很大幫助。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。