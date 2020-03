【KTSF】

連鎖超市Costco發表聲明,在疫情下將減少工作人員和取消一些服務,以及加強超市清潔措施。

Costco表示,許多民眾需要居家抗疫,導致出現民眾搶購商品的現象,為了防疫抗疫,以及保障Costco員工的健康,店方將減少每天的員工數量,並且取消一些服務。

店方也會加強店內清潔措施,包括每天消毒清潔手推車、貨架、收銀台等區域。

鑑於有很多商品出現供不應求的狀況,Costco決定對一部分商品採取限購措施,但是具體哪些商品就沒有明確列出。

