研究指單用愛滋藥治療新型肺炎沒成效

新型肺炎爆發以來,醫學界用治療愛滋病藥,蛋白酶抑制劑來治療確診病人,不過中國內地研究顯示,用了這隻藥跟沒有用無分別,香港專家指,香港已改變策略使用混合用藥,但成效仍要更多臨床數據。

研究刊載於新英倫醫學雜誌,內地醫生1月中在武漢金銀潭醫院找了199位49至68歲新型肺炎嚴重病人,將其隨機分兩組,一組99人,使用治療愛滋病的抗病毒藥蛋白酶抑制劑,剩下100人使用支援治療,即是有需要聞氧及普通藥物。

結果發現,用蛋白酶抑制劑效果與支援治療無分別,無論退燒、不用聞氧,都是需時約16天,死亡率差不多,病人體內病毒於不同時間檢測的數量接近,即是單用蛋白酶抑制劑治療重症病人並沒有用。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指:「香港很早已經改變策略,我們認為單用一種(蛋白酶抑制劑)治療效果未必最理想,所以香港很早已決定混合用藥。即是將蛋白酶抑制劑,加入利巴韋林或干擾素。現在很多地方例如新加坡、日本及南韓,仍是單用蛋白酶抑制劑。」

至於香港混合用藥成效如何,許樹昌指要再多些臨床數據研究。

而香港試用的新藥瑞德西韋,暫時有3位病人正試用,相信要2至3個月待臨床試驗計劃完成,才知道效果,及考慮是否日常使用。

另外,近期有發現,日本研製的抗流感藥法匹拉韋可以治療新型肺炎,許樹昌就認為,仍要等多些醫學數據才可以確定成效,不過服食這隻藥有副作用,可能會生崎胎。

