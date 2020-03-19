研究指單用愛滋藥治療新型肺炎沒成效

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新型肺炎爆發以來，醫學界用治療愛滋病藥，蛋白酶抑制劑來治療確診病人，不過中國內地研究顯示，用了這隻藥跟沒有用無分別，香港專家指，香港已改變策略使用混合用藥，但成效仍要更多臨床數據。

研究刊載於新英倫醫學雜誌，內地醫生1月中在武漢金銀潭醫院找了199位49至68歲新型肺炎嚴重病人，將其隨機分兩組，一組99人，使用治療愛滋病的抗病毒藥蛋白酶抑制劑，剩下100人使用支援治療，即是有需要聞氧及普通藥物。

結果發現，用蛋白酶抑制劑效果與支援治療無分別，無論退燒、不用聞氧，都是需時約16天，死亡率差不多，病人體內病毒於不同時間檢測的數量接近，即是單用蛋白酶抑制劑治療重症病人並沒有用。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指：「香港很早已經改變策略，我們認為單用一種（蛋白酶抑制劑）治療效果未必最理想，所以香港很早已決定混合用藥。即是將蛋白酶抑制劑，加入利巴韋林或干擾素。現在很多地方例如新加坡、日本及南韓，仍是單用蛋白酶抑制劑。」

至於香港混合用藥成效如何，許樹昌指要再多些臨床數據研究。

而香港試用的新藥瑞德西韋，暫時有3位病人正試用，相信要2至3個月待臨床試驗計劃完成，才知道效果，及考慮是否日常使用。

另外，近期有發現，日本研製的抗流感藥法匹拉韋可以治療新型肺炎，許樹昌就認為，仍要等多些醫學數據才可以確定成效，不過服食這隻藥有副作用，可能會生崎胎。

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