中國當局公布李文亮事件調查結果：錯在公安

【有線新聞】

中國國家監委調查組就李文亮被指造謠事件發布調查通報,去年12月,湖北省部分醫院陸續收治了一些不明原因的肺炎病人,武漢市衛健委於12月30日,在系統內下發兩份部門文件,要求做好不明原因肺炎救治工作,該兩份文件於當天被人上傳互聯網。

李文亮當日收到同事有關的訊息,之後在微信群組轉發、發布「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」及「冠狀病毒感染確定了,正在進行病毒分型」等訊息。

武漢市公安機關其後依據傳染病防治等法規,查處轉發、發布SARS等訊息情況,1月3日,李文亮被傳召到武漢市公安局武昌分局中南路派出所,做了筆錄及簽下訓誡書。

李文亮有無造謠?調查組指李文亮沒有擾亂公共秩序的主觀故意,但在有關部門和專家尚未作出明確診斷的情況下,他沒有核實訊息就轉發,部分內容與當時實際情況不完全相符。

至於李文亮為何要搶救那麼久,通報引述搶救的醫生指李文亮是他們的同事,又很年輕,他們不希望他走,只要有一點希望就不願放棄。當時沒有想其他任何因素,就是想救活他,所以搶救了很長時間。

通報又指,所有醫療措施均徵求了李文亮或其家屬意見。

調查組的結論指,李文亮事件是由於中南路派出所出具訓誡書不當,執法程序不規範。調查組已建議武漢市監察機關對此事進行監督糾正,督促公安機關撤銷訓誡書,並追究有關人員責任,及時向社會公佈處理結果。

調查組特別強調,一些敵對勢力為了攻擊中國共產黨和中國政府,給李文亮貼上了對抗體制的「英雄」、「覺醒者」等標籤,這是完全不符合事實的,李文亮是共產黨員,不是所謂的「反體制人物」,那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒,注定不會得逞。

通報發出後,武漢市公安局指,中南路派出所對李文亮的訓誡屬處置不當、適用法律錯誤、執法程序不規範,決定撤銷訓誡書,並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉,又決定對派出所副所長予以行政記過處分。

《環球時報》在星期一曾經引述專家指,李文亮事件調查組不但需要調查治療過程中是否有失誤,還要調查整個事件背後是否存在故意隱瞞,有沒有部門濫用權力,以及在疫情防控期間,是否有人不作為。不過調查組公布的報告就沒有提及。

