中國當局公布李文亮事件調查結果：錯在公安

【有線新聞】

中國國家監委調查組就李文亮被指造謠事件發布調查通報，去年12月，湖北省部分醫院陸續收治了一些不明原因的肺炎病人，武漢市衛健委於12月30日，在系統內下發兩份部門文件，要求做好不明原因肺炎救治工作，該兩份文件於當天被人上傳互聯網。

李文亮當日收到同事有關的訊息，之後在微信群組轉發、發布「華南水果海鮮市場確診了7例SARS」及「冠狀病毒感染確定了，正在進行病毒分型」等訊息。

武漢市公安機關其後依據傳染病防治等法規，查處轉發、發布SARS等訊息情況，1月3日，李文亮被傳召到武漢市公安局武昌分局中南路派出所，做了筆錄及簽下訓誡書。

李文亮有無造謠？調查組指李文亮沒有擾亂公共秩序的主觀故意，但在有關部門和專家尚未作出明確診斷的情況下，他沒有核實訊息就轉發，部分內容與當時實際情況不完全相符。

至於李文亮為何要搶救那麼久，通報引述搶救的醫生指李文亮是他們的同事，又很年輕，他們不希望他走，只要有一點希望就不願放棄。當時沒有想其他任何因素，就是想救活他，所以搶救了很長時間。

通報又指，所有醫療措施均徵求了李文亮或其家屬意見。

調查組的結論指，李文亮事件是由於中南路派出所出具訓誡書不當，執法程序不規範。調查組已建議武漢市監察機關對此事進行監督糾正，督促公安機關撤銷訓誡書，並追究有關人員責任，及時向社會公佈處理結果。

調查組特別強調，一些敵對勢力為了攻擊中國共產黨和中國政府，給李文亮貼上了對抗體制的「英雄」、「覺醒者」等標籤，這是完全不符合事實的，李文亮是共產黨員，不是所謂的「反體制人物」，那些別有用心的勢力想煽風點火、蠱惑人心、挑動社會情緒，注定不會得逞。

通報發出後，武漢市公安局指，中南路派出所對李文亮的訓誡屬處置不當、適用法律錯誤、執法程序不規範，決定撤銷訓誡書，並就此錯誤向當事人家屬鄭重道歉，又決定對派出所副所長予以行政記過處分。

《環球時報》在星期一曾經引述專家指，李文亮事件調查組不但需要調查治療過程中是否有失誤，還要調查整個事件背後是否存在故意隱瞞，有沒有部門濫用權力，以及在疫情防控期間，是否有人不作為。不過調查組公布的報告就沒有提及。

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