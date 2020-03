“矽谷美味人妻”謝凱婷談抗疫準備（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在美國政府採取更激烈的抗疫措施前,不少華人家庭早已先一步,準備對抗疫情。

美味生活HowLiving創辦者兼知名料理家”矽谷美味人妻”謝凱婷,從1月中國武漢爆發新冠肺炎開始,就密切關注疫情發展,一直到義大利失控,這段期間她早已做好了準備。

謝凱婷說:「本來從關注國外的確診案例,然後開始看美國的數據,然後每天追,後來就覺得說,除了看數據之外,還有最重要是看外面的一些美國人他們的表現,我發現你去超級市場,沒有任何一個人戴口罩,大家還是很喜歡擁抱貼臉,用很接近的方式跟朋友講話,我覺得這種情形更讓我害怕。」

經常必須出差的她,1月就把所有的旅行取消,在學區宣布停課之前,也提前替女兒申請在家研讀。

謝凱婷說:「我看到所有大公司都停班,或是在家上班,為什麼我們的孩子還在外面,所以在第一時間跟學校溝通,幾個美國人非常生氣,他們覺得你這樣剝奪我們權利,明明我們沒有事情,病毒在別的地方,我們這裡很安全,為什麼不能來學校。」

爸媽都在家上班,尤其家中有小孩,未來這幾個星期,一家人要如何”和睦相處”。

謝凱婷說:「如何渡過這段時間,你一定要按表操課,比如像小孩,我還是讓他們蠻早就起來,我說我們雖然在家裡,但還是像在學校一樣,老師會打電話來,然後你們要在網上交功課,在這個時候要讓孩子知道,其實我雖然人在家,但我不是放假,我還是在學校。」

謝凱婷說:「工作空間很重要,比如我們家是兩個小孩兩個大人,因為我老公需要上班,他是滿滿的會議,所以他要有一個很安靜房間,我就把書房給他,他就自己鎖在裡面一整天,我就坐在廚房中島看小孩。」

很多華裔爸爸都在高科技工作,平常早出晚歸,謝凱婷說先生在家工作,沒想到比以前更忙。

謝凱婷說:「現在開會比以前在公司更準時,因為沒有人會遲到,沒有人會因為塞車的關係,所以通常8點半第一個會,所有的人都到了。」

謝凱婷經營的人氣料理網站HowLiving總部在台灣,公司的網站資料也都全部放在雲端,會議也很習慣用視訊會議,大家來公司上班,已經不是一個”必要的選擇”。

謝凱婷說:「我們每個人的工作型態都產生很大的變化,然後我覺得現在會比較擔心,在美國一些華人企業,然後之前數位化沒有做得很好,所以這次疫情襲來,他們會很擔心,會不會失去原來的客群。」

在”就地掩護 居家抗疫”的這段時間,大家也不妨學學謝凱婷,讓小孩藉這個機會發掘新菜單,學學料理。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。