“矽谷美味人妻”謝凱婷談抗疫準備（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在美國政府採取更激烈的抗疫措施前，不少華人家庭早已先一步，準備對抗疫情。

美味生活HowLiving創辦者兼知名料理家”矽谷美味人妻”謝凱婷，從1月中國武漢爆發新冠肺炎開始，就密切關注疫情發展，一直到義大利失控，這段期間她早已做好了準備。

謝凱婷說：「本來從關注國外的確診案例，然後開始看美國的數據，然後每天追，後來就覺得說，除了看數據之外，還有最重要是看外面的一些美國人他們的表現，我發現你去超級市場，沒有任何一個人戴口罩，大家還是很喜歡擁抱貼臉，用很接近的方式跟朋友講話，我覺得這種情形更讓我害怕。」

經常必須出差的她，1月就把所有的旅行取消，在學區宣布停課之前，也提前替女兒申請在家研讀。

謝凱婷說：「我看到所有大公司都停班，或是在家上班，為什麼我們的孩子還在外面，所以在第一時間跟學校溝通，幾個美國人非常生氣，他們覺得你這樣剝奪我們權利，明明我們沒有事情，病毒在別的地方，我們這裡很安全，為什麼不能來學校。」

爸媽都在家上班，尤其家中有小孩，未來這幾個星期，一家人要如何”和睦相處”。

謝凱婷說：「如何渡過這段時間，你一定要按表操課，比如像小孩，我還是讓他們蠻早就起來，我說我們雖然在家裡，但還是像在學校一樣，老師會打電話來，然後你們要在網上交功課，在這個時候要讓孩子知道，其實我雖然人在家，但我不是放假，我還是在學校。」

謝凱婷說：「工作空間很重要，比如我們家是兩個小孩兩個大人，因為我老公需要上班，他是滿滿的會議，所以他要有一個很安靜房間，我就把書房給他，他就自己鎖在裡面一整天，我就坐在廚房中島看小孩。」

很多華裔爸爸都在高科技工作，平常早出晚歸，謝凱婷說先生在家工作，沒想到比以前更忙。

謝凱婷說：「現在開會比以前在公司更準時，因為沒有人會遲到，沒有人會因為塞車的關係，所以通常8點半第一個會，所有的人都到了。」

謝凱婷經營的人氣料理網站HowLiving總部在台灣，公司的網站資料也都全部放在雲端，會議也很習慣用視訊會議，大家來公司上班，已經不是一個”必要的選擇”。

謝凱婷說：「我們每個人的工作型態都產生很大的變化，然後我覺得現在會比較擔心，在美國一些華人企業，然後之前數位化沒有做得很好，所以這次疫情襲來，他們會很擔心，會不會失去原來的客群。」

在”就地掩護 居家抗疫”的這段時間，大家也不妨學學謝凱婷，讓小孩藉這個機會發掘新菜單，學學料理。

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