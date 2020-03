意大利新型肺炎死亡人數快將超逾中國

【KTSF】

新型冠狀病毒已在全球造成超過207,000人受感染,超過8,200人死亡,意大利的死亡人數再過一天,有可能超越中國。

意大利週三宣布再多4,200人確診,累計病例增至35,713宗,單日再多475人死亡,累計死亡人數增至2,978人。

去年首先通報疫情的中國,死亡病患累計3,241人,當中大多在湖北省,是目前最多新型肺炎死者的國家,但鑑於意大利疫情仍未受控,死亡人數很可能快將超逾中國。

意大利的老齡人口比例較中國高,但中國人口有14億,意大利只有6,000萬。

醫療專家稱,年屆65歲以上人士感染新型肺炎的死亡率較其他年齡組別高,而確診病者中,有超過82,000人康復,當中大多數在中國。

