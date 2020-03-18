意大利新型肺炎死亡人數快將超逾中國

【KTSF】

新型冠狀病毒已在全球造成超過207,000人受感染，超過8,200人死亡，意大利的死亡人數再過一天，有可能超越中國。

意大利週三宣布再多4,200人確診，累計病例增至35,713宗，單日再多475人死亡，累計死亡人數增至2,978人。

去年首先通報疫情的中國，死亡病患累計3,241人，當中大多在湖北省，是目前最多新型肺炎死者的國家，但鑑於意大利疫情仍未受控，死亡人數很可能快將超逾中國。

意大利的老齡人口比例較中國高，但中國人口有14億，意大利只有6,000萬。

醫療專家稱，年屆65歲以上人士感染新型肺炎的死亡率較其他年齡組別高，而確診病者中，有超過82,000人康復，當中大多數在中國。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。