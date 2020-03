【KTSF】

美國與加拿大週三宣布同意暫時封關,非必要的旅遊將暫時禁止。

特朗普總統週三發推文稱,兩國正努力阻截新型冠狀病毒擴散,這項決定不會影響兩國的貨物流通。

特朗普在推文中寫道:「在雙方同意下,我們會暫時關閉接壤加拿大的北部邊界,禁止非必要的交通通行。」

美國與加拿大有緊密的經貿關係,加拿大有75%貨品是進口到美國,美國則有18%貨品進口到加拿大。

