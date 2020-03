舊金山加大急症室醫生確診新型肺炎

【KTSF 郭柟報導】

舊金山UCSF醫院一名急症室醫生星期六確診新型肺炎,他已出現症狀,但情況良好。

Rosny Daniel醫生發表網誌表示,他的症狀包括頭痛、肌肉酸痛、有咳嗽和發燒,不過情況良好,上星期四開始感到不適,翌日請病假做檢疫,之後在星期六確診新型肺炎。

他又認為自己不是工作時染病,因為他有穿好保護衣,他本身都患有哮喘和糖尿病。

他又表示,因為擔心會否傳染到給其他人而感到內疚,他呼籲其他醫護人員正視自己的病症,不要「死撐」,應該互相扶持。

舊金山市府週二都立例加快聘請醫護人員免除一些程序,希望可能加速應對變疫情,市長布里德都立例由週三起,禁止業主在一個月內逼遷因疫情影響而未能交租的小商戶。

舊金山聯合校區計劃延長免費送餐服務,現在包括晚餐,18歲或以下青少年及兒童可獲一日三餐,目前全市有8個地點可以領取,校區希望今個星期再增加10個地點,派發的時間逢星期一至五的早上9至10時,領餐時不須出示在學證明,不過孩子一定要在場。

中半島Daly City市警方呼籲民眾,提防一些最近有關聲稱可以醫治新型肺炎的詐騙電話,騙徒聲稱可以幫你預約疫苗針,之後索取事主的信用卡或社會安全號碼,警方表示,所謂預留疫苗項目並不存在,切勿上當。

