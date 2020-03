【KTSF 郭柟報導】

對於特朗普總統將新冠狀病毒稱為中國病毒,有人指他此舉針對華人,有種族歧視成份,並在網上發起聯署,要求特朗普道歉,目前在Change.org有超過7萬人聯署。

中國外交部批評,特朗普是污名化中國,強烈憤慨、堅決反對。

對於中國外交部發言人趙立堅發推文,將病毒源頭指向美國,有記者就此事追問特朗普,他回答說,中國對病毒來源心知肚明,而美國也知道病毒來自何處,當時無明說出自中國,現在終於直接標簽為中國病毒。

對於新冠狀病毒疫情的名稱,世衛組織叫它做Covid-19,而國際病毒分類協會就稱之為SARS Cov 2,即沙士2型。

香港專家袁國勇認為,應該保留沙士的名稱,讓人保留警惕。

