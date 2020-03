特朗普稱「中國病毒」一詞不涉種族歧視

【KTSF】

特朗普總統近日頻用「中國病毒」(Chinese virus)來形容學名為COVID-19的新型冠狀病毒,他週三表示,並不覺得這樣說是種族歧視,也不覺得這個說法會令身處美國的亞裔遭受歧視報復,除特朗普外,白宮也有人用「kung-flu」,諧音「功夫」(kung-fu)來形容新型肺炎。

自新型肺炎在1月開始擴散到美國以來,有不少亞裔美國人報稱遭到歧視對待,在紐約布魯克林,有亞裔男子在地鐵被喝罵,當眾被噴空氣清新劑;在洛杉磯,一名16歲亞裔少年被其他同學欺凌,稱他是帶菌者;即使餐廳未被限制營業,很多中餐館的生意額早已大跌。

當被問及他為何不斷用「中國病毒」來形容新型冠狀病毒時,特朗普說:「這完全沒有種族歧視」,他說他用「中國病毒」一詞,只是想說得準確,他也提及早前有中國外交部人員聲稱,新型冠狀病毒是由美軍帶入武漢。

特朗普說:「中國曾經想說,是美國士兵引起,他們可能已停止(這樣說),這不能發生,只要我是總統,也不會發生,它(病毒)是來自中國。」

北京已對此表示反對,但特朗普仍繼續這樣說,國務卿蓬佩奧週二在記者會上,也曾6次以「武漢肺炎」形容COVID-19,並指稱中方企圖在抗疫初期表現不力上轉移視線。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。