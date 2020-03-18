特朗普稱「中國病毒」一詞不涉種族歧視

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特朗普總統近日頻用「中國病毒」（Chinese virus）來形容學名為COVID-19的新型冠狀病毒，他週三表示，並不覺得這樣說是種族歧視，也不覺得這個說法會令身處美國的亞裔遭受歧視報復，除特朗普外，白宮也有人用「kung-flu」，諧音「功夫」（kung-fu）來形容新型肺炎。

自新型肺炎在1月開始擴散到美國以來，有不少亞裔美國人報稱遭到歧視對待，在紐約布魯克林，有亞裔男子在地鐵被喝罵，當眾被噴空氣清新劑；在洛杉磯，一名16歲亞裔少年被其他同學欺凌，稱他是帶菌者；即使餐廳未被限制營業，很多中餐館的生意額早已大跌。

當被問及他為何不斷用「中國病毒」來形容新型冠狀病毒時，特朗普說：「這完全沒有種族歧視」，他說他用「中國病毒」一詞，只是想說得準確，他也提及早前有中國外交部人員聲稱，新型冠狀病毒是由美軍帶入武漢。

特朗普說：「中國曾經想說，是美國士兵引起，他們可能已停止（這樣說），這不能發生，只要我是總統，也不會發生，它（病毒）是來自中國。」

北京已對此表示反對，但特朗普仍繼續這樣說，國務卿蓬佩奧週二在記者會上，也曾6次以「武漢肺炎」形容COVID-19，並指稱中方企圖在抗疫初期表現不力上轉移視線。

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