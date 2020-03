【有線新聞】

特朗普總統回應中方不滿他以「中國病毒」形容新型冠狀病毒,強調自己用詞準確。

特朗普說:「中國發布錯誤信息,稱美軍將病毒帶到武漢,是錯誤的,與其展開爭論,我認為必須說出病毒來自哪裡,病毒確實來自中國,所以那是個非常準確的用語,但我不滿中國稱美軍將病毒帶到中國,我們軍隊沒有將病毒帶給任何人。」

特朗普早前在社交網站稱,美國會支援航空業等受「中國病毒」影響的行業,中方批評是污名化中國,強烈憤慨、堅決反對。

