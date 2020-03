【KTSF】

聯邦財政部週三在備忘錄中透露,希望能在4月6日起向國民派發首批現金支票,在疫情下協助穩定經濟。

備忘錄中稱,財政部希望撥款2,500億元向國民派錢,首批支票在4月6日寄出,第二批在5月中寄出,金額會視乎入息和家庭人數有多少而定。

國會目前正就財政部提出的一萬億元救助方案進行表決,當中要求撥款500億元救助航空業、1,500億元用於貸款項目,以及3,000億元救助小商業。

