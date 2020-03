【KTSF】

南灣聖荷西州立大學一名學生確診新型肺炎。

校方稱,該名學生並非在宿舍居住,目前在家隔離,基於尊重學生的私隱,校方不會公布更多資料。

聖荷西州大在上週已停課,校園所在的Santa Clara縣是灣區疫情重災區,已有5名病者死亡,確診個案升至155宗。

