有傳染病學專家稱現時才居家抗疫恐怕已遲（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

有傳染病學專家認為,現時才居家抗疫恐怕有點遲,但遲到好過沒到。

新型肺炎疫情在灣區持續擴散,舊金山加大傳染病學專家Peter Chin-Hong表示,必須實施就地掩護政策,讓民眾可以保持6呎距離,否則難以控制疫情。

Chin-Honge說:「在市中心,人與人之間很難可以保持安全距離,有就地掩護政策,可減少街上行人的數目,減低病毒的傳播。」

他說新型肺炎有一個特點,是很多隱形病人,他以南韓的疫情為例。

Chin-Honge說:「有些人認為4分之3的個案,是透過無病徵患者傳播,而在南韓,無病徵患者年齡介乎20至29歲,人們不認為這些人受感染,隱形病人在街上走來走去,把病毒傳染給身旁的人,這是一個問題。」

而美國面對的另一個問題是,病毒檢測嚴重不足,因此也不知道到底哪些人受到感染。

他表示,新加坡、台灣及南韓等地,要對大量人口做病毒檢測,才能得知哪些人染病而隔離他們,但美國至今都做不到。

Chin-Honge說:「在這種情況下,由於你不能透過病徵辨認病人,加上由於美國沒有足夠檢測盒,唯一可以做的就是,限制人與人之間的距離。」

他說,大家遵從當局的指令,切實執行居家抗疫,對控制疫情非常重要,因為如果民眾不保持社交距離,讓疫情持續擴大,下一步就可能要面對宵禁。

不過他認為,實施宵禁的可能性不大,因為他白天駕車時,發現街上行人不多,感覺舊金山居民都負責任地為抗疫出一分力。

