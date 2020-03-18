有傳染病學專家稱現時才居家抗疫恐怕已遲（視頻）

【KTSF 嚴劍蓉報導】

有傳染病學專家認為，現時才居家抗疫恐怕有點遲，但遲到好過沒到。

新型肺炎疫情在灣區持續擴散，舊金山加大傳染病學專家Peter Chin-Hong表示，必須實施就地掩護政策，讓民眾可以保持6呎距離，否則難以控制疫情。

Chin-Honge說：「在市中心，人與人之間很難可以保持安全距離，有就地掩護政策，可減少街上行人的數目，減低病毒的傳播。」

他說新型肺炎有一個特點，是很多隱形病人，他以南韓的疫情為例。

Chin-Honge說：「有些人認為4分之3的個案，是透過無病徵患者傳播，而在南韓，無病徵患者年齡介乎20至29歲，人們不認為這些人受感染，隱形病人在街上走來走去，把病毒傳染給身旁的人，這是一個問題。」

而美國面對的另一個問題是，病毒檢測嚴重不足，因此也不知道到底哪些人受到感染。

他表示，新加坡、台灣及南韓等地，要對大量人口做病毒檢測，才能得知哪些人染病而隔離他們，但美國至今都做不到。

Chin-Honge說：「在這種情況下，由於你不能透過病徵辨認病人，加上由於美國沒有足夠檢測盒，唯一可以做的就是，限制人與人之間的距離。」

他說，大家遵從當局的指令，切實執行居家抗疫，對控制疫情非常重要，因為如果民眾不保持社交距離，讓疫情持續擴大，下一步就可能要面對宵禁。

不過他認為，實施宵禁的可能性不大，因為他白天駕車時，發現街上行人不多，感覺舊金山居民都負責任地為抗疫出一分力。

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