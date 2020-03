【KTSF 郭柟報導】

舊金山國際機場宣佈,即將逐一恢復部份往返中國的航班。

舊金山國際機場表示,由週三開始,恢復每日一班往返上海的東方航空班機,週六起恢復往返北京的中國國航班機,週日起恢復每週四班往返廣州的南方航空班機。

不過機場重申,對中國的旅遊禁令和機場檢疫仍然生效,所有從中國返美的公民和永久居民,都仍然要隔離至少14日。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。