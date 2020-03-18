舊金山經歷首天居家抗疫 華埠冷清商舖多停業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

灣區6個縣同時在週二凌晨起實施就地掩護，居家隔離的措施，命令生效後的第一天，舊金山華埠的情況怎樣呢？

中午時分，華埠的Grant街非常冷清，行人寥寥可數，大部分的商鋪都沒有開業。

一街之隔的Stockton街，情況稍有不同，大部分的雜貨瓜菜店都照常開業，仍有不少市民來買菜，不過明顯多了人戴口罩。

有居民說，因為家裡沒東西吃，所以要出來買菜。

蘇先生說：「我今天出來買些菜，昨天見到人就驚，不敢進去，太多人，（你其實怕不怕？）都是怕的，隨時天天都戴口罩。」

亦有不少市民出來看醫生取藥，並表示，如非必要都盡量不外出。

居民說：「我要去東華醫生拿眼藥水，（你取藥，其實你怕不怕？）我不怕，有甚麼好怕，死了都不算短命。」

余先生則說：「這個影響自己的家人，如果有事，又影響社會，自己要盡自己本分，（如果不是看醫生都不會出來？）不會，不會出來的。」

根據市府的命令，食品雜貨等是生活必需品，而看醫生取藥亦是緊急服務，因此有需要的市民，仍可以外出購買。

有瓜菜店老闆表示，週一禁令消息傳出，大批市民前來瘋搶貨品，一個下午清空所有貨架，比過年辦年貨時還要旺，不過相比起週二就有天淵之別。

郭先生說：「今早就開始很少人，那些人開始不敢出街，（你是否會繼續開門？）是的，我們會繼續開門，直至到政府有通知說不做才不做。」

華埠不少酒樓貼出暫停營業的告示，位於Clay街的京都餐廳，按市府的指示只做外賣，並讓大部分的員工放假，他們希望賺得一元得一元。

京都餐館老闆說：「還有外賣訂單，因為可能不可以堂食，所有顧客改了打電話來問，問你開門嗎，開門我就來拿外賣，（比起之前的情況呢？）比之前生意少一點，顧客始終都是怕的，今天是第一天，我們不知道會怎樣，不過有訂單我們就做。」

華埠燒臘店老闆謝小姐說：「沒有辦法，結業吧，如果真的不行的話，頂得多久就多久，（有沒有想過暫時關門？）有考慮，不過你知道，都要與大家拍檔談談，不是你自己說關，大家都要生活，你停了，就沒有錢交租。」

有在今天照常營業的餐館及雜貨店指，雖然人流是少了，但除非市府強制他們關門，如果不是會一直繼續開業，服務有需要的市民。

舊金山的疫情方面，應急管理局宣布，市內週二新增3宗確診個案，累計43宗。

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