舊金山經歷首天居家抗疫 華埠冷清商舖多停業（視頻）

灣區6個縣同時在週二凌晨起實施就地掩護,居家隔離的措施,命令生效後的第一天,舊金山華埠的情況怎樣呢?

中午時分,華埠的Grant街非常冷清,行人寥寥可數,大部分的商鋪都沒有開業。

一街之隔的Stockton街,情況稍有不同,大部分的雜貨瓜菜店都照常開業,仍有不少市民來買菜,不過明顯多了人戴口罩。

有居民說,因為家裡沒東西吃,所以要出來買菜。

蘇先生說:「我今天出來買些菜,昨天見到人就驚,不敢進去,太多人,(你其實怕不怕?)都是怕的,隨時天天都戴口罩。」

亦有不少市民出來看醫生取藥,並表示,如非必要都盡量不外出。

居民說:「我要去東華醫生拿眼藥水,(你取藥,其實你怕不怕?)我不怕,有甚麼好怕,死了都不算短命。」

余先生則說:「這個影響自己的家人,如果有事,又影響社會,自己要盡自己本分,(如果不是看醫生都不會出來?)不會,不會出來的。」

根據市府的命令,食品雜貨等是生活必需品,而看醫生取藥亦是緊急服務,因此有需要的市民,仍可以外出購買。

有瓜菜店老闆表示,週一禁令消息傳出,大批市民前來瘋搶貨品,一個下午清空所有貨架,比過年辦年貨時還要旺,不過相比起週二就有天淵之別。

郭先生說:「今早就開始很少人,那些人開始不敢出街,(你是否會繼續開門?)是的,我們會繼續開門,直至到政府有通知說不做才不做。」

華埠不少酒樓貼出暫停營業的告示,位於Clay街的京都餐廳,按市府的指示只做外賣,並讓大部分的員工放假,他們希望賺得一元得一元。

京都餐館老闆說:「還有外賣訂單,因為可能不可以堂食,所有顧客改了打電話來問,問你開門嗎,開門我就來拿外賣,(比起之前的情況呢?)比之前生意少一點,顧客始終都是怕的,今天是第一天,我們不知道會怎樣,不過有訂單我們就做。」

華埠燒臘店老闆謝小姐說:「沒有辦法,結業吧,如果真的不行的話,頂得多久就多久,(有沒有想過暫時關門?)有考慮,不過你知道,都要與大家拍檔談談,不是你自己說關,大家都要生活,你停了,就沒有錢交租。」

有在今天照常營業的餐館及雜貨店指,雖然人流是少了,但除非市府強制他們關門,如果不是會一直繼續開業,服務有需要的市民。

舊金山的疫情方面,應急管理局宣布,市內週二新增3宗確診個案,累計43宗。

