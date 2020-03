參議院通過家庭優先冠狀病毒應急法案

【KTSF 江良慧報導】

聯邦參議院週三通過第二項新型肺炎援助法案,為國會把注意力轉向第三項建議鋪路,這項建議可能包括直接向美國人派錢。

參議院週三以90票8票通過這項名為家庭優先冠狀病毒應急法,預計特朗普總統將會簽署成為法例。

法案提供免費新型肺炎篩檢,和確保感染者或照顧受感染家人的國民得到有薪緊急病假及事假。

法案也提供額外的Medicaid醫療援助計劃撥款、食物援助和失業救濟。

這項應急法案是國會近期通過的第二項緊急法案,參議院上星期已經通過由眾議院呈交的、集中在疫苗研發的83億元措施。

而週三通過第二項緊急法之後,參議院共和黨人立即把注意力轉向他們所稱的新型肺炎應急第三階段,一個由白宮提出的一萬億開支計劃,當中包括直接派錢給美國人約5,000億。

參議院多數黨領袖麥康尼重申,參議院在完成第三階段前都不會休會。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。