灣區新型肺炎疫情持續擴散 Santa Clara縣累計5死

【KTSF】

南灣Santa Clara縣週二新增17宗確診，累計155宗，再多一人死亡，累計5人死亡。

最新一名不治去世的患者是一名50幾歲男人，他在上星期一開始住院，Santa Clara縣府週二正式開始實施強制性的就地掩護居家抗疫措施，直至4月7號。

灣區總確診人數達到351，其他縣的疫情方面，San Mateo縣週二新增23宗確診，累計64宗，一人死亡。

舊金山新增了3宗，累計43宗，一名急症室醫生都確診。

Contra Costa縣週二新增5宗，累計39宗，Alameda縣新增9宗，累計27宗。

中國則累計有8,1063宗病例，3,230人死亡。

中國以外，全球有147國有病例，累計超過115,000宗，死亡人數突破7,900人，美國超過6,400人確診，至少105人死亡，加州就有11人不治，現時加州累計有617宗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。