灣區新型肺炎疫情持續擴散 Santa Clara縣累計5死

【KTSF】

南灣Santa Clara縣週二新增17宗確診,累計155宗,再多一人死亡,累計5人死亡。

最新一名不治去世的患者是一名50幾歲男人,他在上星期一開始住院,Santa Clara縣府週二正式開始實施強制性的就地掩護居家抗疫措施,直至4月7號。

灣區總確診人數達到351,其他縣的疫情方面,San Mateo縣週二新增23宗確診,累計64宗,一人死亡。

舊金山新增了3宗,累計43宗,一名急症室醫生都確診。

Contra Costa縣週二新增5宗,累計39宗,Alameda縣新增9宗,累計27宗。

中國則累計有8,1063宗病例,3,230人死亡。

中國以外,全球有147國有病例,累計超過115,000宗,死亡人數突破7,900人,美國超過6,400人確診,至少105人死亡,加州就有11人不治,現時加州累計有617宗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。