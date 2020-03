【KTSF】

美國國務卿蓬佩奧週二召開記者會,重申新冠狀病毒是武漢病毒,而中國政府一早就知情,但向世界隱瞞疫情,令世界無及時警覺。

蓬佩奧說:「我們知道第一個警覺,武漢病毒的政府是中國政府,他有特別的責任警示說,我們有問題,這是獨特與別不同的,代表著風險,世界過了很久才警覺這個風險,這風險呆在中國內,我們在合適時候將有事後行動,所有國家都應分享全部的數據,全部資訊,盡量及時與精準行之,這不僅因為義之所為,也為拯救自己的人民。」

蓬佩奧也指出,中共有責任這樣做,不僅是面向受苦的美國人、意大利人、南韓人與伊朗人,也面向中國自己的子民。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。