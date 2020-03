加州州長簽緊急法例 撥11億對抗新冠疫情（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森週二簽署緊急法例,撥款11億對抗新冠病毒疫情,而加州學校也可能必須等到暑假之後才再復課。

加州州議會是在一天的時間內,跨黨派一致通過緊急法例,率先授權5億元撥款,可以增加到11億,將用來增加醫院病房和買醫療設備;來應對激增的新冠肺炎病人人數;來保護醫院、養老院等;為居家隔離的人士提供緊急服務;為無家可歸人士提供安全住所;和為開放的幼兒中心提供清潔費用。

除此之外,學校目前受到衝擊,州府也將撥出1億來協助這些學校的營運,而沒有關閉的學校,州府會撥款資助清潔費用。

紐森說:「大家必須了解,並認識到我們必須應時宜改變我們的行為,但也應該知道,這一切也會過去。」

至於被問及學校是否會在三個星期後復課,紐森表示,大有可能必須等到暑假之後,加州這些超過600萬的學生,家長可能要為這些學生另作安排,加州已經向聯邦政府申請豁免這些學生在復學之後接受測驗。

